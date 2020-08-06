Курс злотого Хмельницкий
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Курс злотого Хмельницкий
А мне знакомый с работы посоветовал пользоваться этим обменником https://obmin.khmelnitskiy.ua/pln-uah для обмена злотых на гривны в Хмельницком, говорил что там курсы намного ниже банковских
- Vodylupe
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 05 авг 2020, 17:36
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9