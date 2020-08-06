Курс злотого Хмельницкий

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Курс злотого Хмельницкий

Новое сообщение Vodylupe » 06 авг 2020, 13:41

А мне знакомый с работы посоветовал пользоваться этим обменником https://obmin.khmelnitskiy.ua/pln-uah для обмена злотых на гривны в Хмельницком, говорил что там курсы намного ниже банковских


Vodylupe
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