Курс доллара Харьков

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Курс доллара Харьков

Новое сообщение Vodylupe » 10 авг 2020, 13:53

Советую воспользоваться данным сервисом по обмен валют харьков если вам нужно купить доллар Харьков черный рынок, я неоднократно совершал там https://obmen-barabashovo.kh.ua/usd-uah обмен гривен на доллары и все происходило успешно.


Vodylupe
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