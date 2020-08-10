Курс доллара Харьков
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Курс доллара Харьков
А я уже долгое время обмениваю гривны на доллар в Харькове только на этом сайте https://obmen.kharkov.ua/usd-uah здесь можно оформить заявку на обмен онлайн и затем забрать деньги в любом из отделений города
- Vodylupe
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 авг 2020, 17:36
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