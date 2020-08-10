Курс злотого Львів

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Курс злотого Львів

Новое сообщение Vodylupe » 10 авг 2020, 14:17

Доброго дня всім, на днях буду у Львові і можливо виникне потреба у покупці значної суми у злотих, можливо хтось знає перевірений обмінник, гугл підказав цей сайт https://obmen.lviv.ua/pln-uah хтось чув про нього щось?


Vodylupe
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