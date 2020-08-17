Перевозки из Кореи

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Перевозки из Кореи

Новое сообщение Nasintoia » 17 авг 2020, 10:20

Подскажите, надежную компанию которая занимается перевозками груза из Кореи в Украину?


Nasintoia
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 авг 2020, 10:19
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Re: Перевозки из Кореи

Новое сообщение alexbordug » 17 авг 2020, 10:29

Если вам нужна компания, которая предоставляет качественные услуги доставки товара из Кореи за не большие деньги, советую обратиться в Изи Карго. Мы не однократно у них заказывали перевозки из Кореи https://easycargo.ua/uslugi/dostavka-iz-korei-v-ukrainu-morem/ Цены у них адекватные и претензий никаких нет лично)
alexbordug
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 авг 2020, 10:16
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