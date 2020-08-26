Продвижение магазина

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Продвижение магазина

Новое сообщение Hermut » 26 авг 2020, 15:06

У моего отца есть свой магазин и он попросил меня создать интернет-магазин, создали его неделю назад и еще не было не единого заказа. Я понял что мы совсем забыли про продвижение, не подскажите кто в Херсоне занимается продвижением интернет магазинов?


Hermut
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 авг 2020, 15:04
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