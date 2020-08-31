Напыляемый утеплитель
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Напыляемый утеплитель
Надо как можно скорее найти магазин и приобрести напыляемый утеплитель, но дело в том что у меня нету времени бегать по магазинам. Можно ли его как-то в интернете заказать с доставкой? Подскажите пожалуйста что знаете))
- Hermut
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 авг 2020, 15:04
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Re: Напыляемый утеплитель
В строительном магазине думаю сможете найти хороший напыляемый утеплитель, там качество достаточно хорошее. Смотря какова цена, если низкая, то тогда качество плохое, чем выше цена тем лучше качество. Как-то так
- Roman
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 авг 2020, 01:07
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Re: Напыляемый утеплитель
Выбрать его не сложно, тем более что в интернете вполне достаточно разных магазинов. Вот я например заказал напыляемый утеплитель в этом интернет-магазине https://www.liderinvest.kz/napiljaemij_uteplitel_polynor/ качество соответствует своей стоимости. Очень удобно что если что-то не подойдет, то можно товар вернуть. Но мне напыляемый утеплитель подошел, так что можете смело заказывать в принципе!
- Stesha
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 авг 2020, 03:13
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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