Курс доллара Ужгород

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Курс доллара Ужгород

Новое сообщение Vodylupe » 15 сен 2020, 16:19

Я помимо основной работы также зарабатываю на фрилансе и все свободные деньги сразу же вывожу на карту, затем обмениваю гривны на доллары в Ужгород в этой обменке https://obmin.uzhgorod.ua/usd-uah здесь курс доллара Ужгород ниже относительно банковского.


Vodylupe
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