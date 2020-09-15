Курс доллара Ужгород
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Курс доллара Ужгород
Я помимо основной работы также зарабатываю на фрилансе и все свободные деньги сразу же вывожу на карту, затем обмениваю гривны на доллары в Ужгород в этой обменке https://obmin.uzhgorod.ua/usd-uah здесь курс доллара Ужгород ниже относительно банковского.
- Vodylupe
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 05 авг 2020, 17:36
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