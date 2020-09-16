Курс доллара Киев
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Курс доллара Киев
Обменники валют в Киеве предлагают не всегда выгодный курс доллара Киев, я например совершаю обмен гривен на доллары в Киеве через данный обменник https://obminnyk.kiev.ua/usd-uah радуют у них отличные курсы и вежливые кассиры.
- Vodylupe
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- Зарегистрирован: 05 авг 2020, 17:36
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