Курс доллара Киев

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Курс доллара Киев

Новое сообщение Vodylupe » 16 сен 2020, 15:11

Обменники валют в Киеве предлагают не всегда выгодный курс доллара Киев, я например совершаю обмен гривен на доллары в Киеве через данный обменник https://obminnyk.kiev.ua/usd-uah радуют у них отличные курсы и вежливые кассиры.


Vodylupe
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