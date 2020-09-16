Шарики
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Шарики
Приветствую всех, нужно мне совершить запуск воздушных шариков, ну и где можно заказать подобную услугу?
- Sasha_portnov
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 май 2020, 03:53
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Re: Шарики
Вам тоже, привет. Я мог бы подсказать, какой магазин нужно выбрать. Я часто провожу корпоративы, ну и для многих из них часто требуются украшения в виде шаров, например. Специально для этого у меня есть один отличный интернет-магазин. У них можно заказать обычные гелиевые шары, фигуры, ну и среди прочих есть услуга запуск гелиевых шаров . Так что, могу смело рекомендовать вам их.
- Петров
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 май 2020, 04:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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