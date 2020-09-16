Шарики

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Шарики

Новое сообщение Sasha_portnov » 16 сен 2020, 21:23

Приветствую всех, нужно мне совершить запуск воздушных шариков, ну и где можно заказать подобную услугу?


Sasha_portnov
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 май 2020, 03:53
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Re: Шарики

Новое сообщение Петров » 16 сен 2020, 22:01

Вам тоже, привет. Я мог бы подсказать, какой магазин нужно выбрать. Я часто провожу корпоративы, ну и для многих из них часто требуются украшения в виде шаров, например. Специально для этого у меня есть один отличный интернет-магазин. У них можно заказать обычные гелиевые шары, фигуры, ну и среди прочих есть услуга запуск гелиевых шаров . Так что, могу смело рекомендовать вам их.
Петров
 
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Зарегистрирован: 19 май 2020, 04:15
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