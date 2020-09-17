Натуральная косметика
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Натуральная косметика
Привет всем, жена нашла сайт с невысокими ценами на корейскую косметику https://marusya-cosmetic.ru при этом вся косметика натуральная, кто то заказывал? На сколько она качественная?
- Vanya_vanya
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Re: Натуральная косметика
У меня жена только натуральной и пользуется, на дешевую у нее вообще аллергия, на таком лучше не экономить
- Valeriy12
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 14 мар 2019, 11:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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