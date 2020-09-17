Натуральная косметика

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Натуральная косметика

Новое сообщение Vanya_vanya » 17 сен 2020, 14:13

Привет всем, жена нашла сайт с невысокими ценами на корейскую косметику https://marusya-cosmetic.ru при этом вся косметика натуральная, кто то заказывал? На сколько она качественная?


Vanya_vanya
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Re: Натуральная косметика

Новое сообщение Valeriy12 » 17 сен 2020, 23:21

У меня жена только натуральной и пользуется, на дешевую у нее вообще аллергия, на таком лучше не экономить
Valeriy12
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