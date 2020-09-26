Помогите в разных видах полов разобраться, какой выбор лучший?
О типах наливных полов для отделки пола в квартире
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О типах наливных полов для отделки пола в квартире
Вот интересный момент, однако нынче многие в России выбирают наливные виды полов для отделки пола, при этом именно хочется понять если есть отличие между разными видами полов и от разных производителей.
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Сабрина
- Писатель
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- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
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Re: О типах наливных полов для отделки пола в квартире
Попросту не вижу смысла вдаваться в подробности о видах полов, которые особенно делятся на промышленные и обычные виды, при этом именно уделите внимание как раз фирмам которые занимаются под ключ выполнению работ по отделке полов.
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Кармен
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 26 авг 2017, 18:57
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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