Цветы
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Цветы
Ребят, а вам больше нравится дарить, или получать цветы в подарок ? )
- Hamur
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 июн 2020, 18:39
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Re: Цветы
В силу гендерной принадлежности мне цветы никто не дарит. Вот такая вот несправедливость! )) Но дарить красивый букет девушке само по себе приятно. Особенно, когда этот букет действительно соответствует моменту и выглядит не менее потрясающе, чем одариваемая особа. ) Потому стараюсь покупать букеты только в проверенных местах . Особенно хорошо себя зарекомендовал цветочный магазин https://royalflora.net/ru-ru/rubtsovsk/ , где я нашел самые свежие и оригинальные букеты по вполне разумным ценам. Да еще и доставка есть, что мне очень нравится. Не всегда есть возможность вручить букет лично. Да и просто везти его через половину города крайне не удобно.
- Hrelep
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 фев 2020, 13:40
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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