лекарства
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
лекарства
Доброго времени суток! Где подскажете купить лекарства в интернет-магазине, очень срочно надо.
- Василий
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 18:31
-
Re: лекарства
Могу посоветовать онлайн-аптеку https://kz.apteka.com/ - это качественные лекарства. Я там несколько раз заказывала препараты, которые не смогла раздобыть в наших аптеках. Они работают с крупной сетью аптек, так что подлинность медицинских препаратов - 100%. Каждое лекарство имеет свой сертификат качества. Поэтому советую только эту аптеку.
- Олег тут
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 май 2019, 12:14
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Weelka и гости: 7