салоны проституток

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салоны проституток

Новое сообщение Filipov Valeriy » 12 окт 2020, 08:52

Подскажите нормальные салоны проституток, которые не кидают на деньги? Устал уже постоянно попадать на развод.


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Filipov Valeriy
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Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
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Re: салоны проституток

Новое сообщение Рябов Вадим » 12 окт 2020, 10:05

А как у тебя вообще получается попадать на кидалово? Ты что им деньги переводишь или как? Я всегда оплачиваю им нужную сумму только после того как они отработают. Уже больше года пользуюсь услугами этих телок https://prostitutkimoskvyxx.info и проблем не было. Ты лучше зайди на этот сайт и присмотри себе шлюшку по вкусу.
Рябов Вадим
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 окт 2020, 14:52
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