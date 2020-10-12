салоны проституток
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салоны проституток
Подскажите нормальные салоны проституток, которые не кидают на деньги? Устал уже постоянно попадать на развод.
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Filipov Valeriy
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
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Re: салоны проституток
А как у тебя вообще получается попадать на кидалово? Ты что им деньги переводишь или как? Я всегда оплачиваю им нужную сумму только после того как они отработают. Уже больше года пользуюсь услугами этих телок https://prostitutkimoskvyxx.info и проблем не было. Ты лучше зайди на этот сайт и присмотри себе шлюшку по вкусу.
- Рябов Вадим
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 окт 2020, 14:52
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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