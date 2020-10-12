Жена не удовлетворяет в сексе
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Жена не удовлетворяет в сексе
Что делать если жена не удовлетворяет в сексе? Как бы это странно не звучало, но иногда мне приходится симулировать оргазм.
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Filipov Valeriy
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
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Re: Жена не удовлетворяет в сексе
Сам обожаю красивых шалав. Ни разу не было такого, потому что заказываю https://prostitutkimoskvymeet.com/slava/ развратную проститутку Катю. Она действительно выглядит как кукла, таких сисек и жопы я больше нигде не видел. Как змея стонет и извивается под тобой. Обожаю заказать ее в пятничный вечер, и все выходные вспоминать о прекрасном трахе. Думаю, она как раз тебе подойдет. Кстати, за час берет всего 1500 рублей, а столько страсти и нежности от нее получишь! Если что, лучше позвонить.
- ЕвгенийБ
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:14
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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