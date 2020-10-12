Жена не удовлетворяет в сексе

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Жена не удовлетворяет в сексе

Новое сообщение Filipov Valeriy » 12 окт 2020, 09:46

Что делать если жена не удовлетворяет в сексе? Как бы это странно не звучало, но иногда мне приходится симулировать оргазм.


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Filipov Valeriy
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Re: Жена не удовлетворяет в сексе

Новое сообщение ЕвгенийБ » 12 окт 2020, 11:48

Сам обожаю красивых шалав. Ни разу не было такого, потому что заказываю https://prostitutkimoskvymeet.com/slava/ развратную проститутку Катю. Она действительно выглядит как кукла, таких сисек и жопы я больше нигде не видел. Как змея стонет и извивается под тобой. Обожаю заказать ее в пятничный вечер, и все выходные вспоминать о прекрасном трахе. Думаю, она как раз тебе подойдет. Кстати, за час берет всего 1500 рублей, а столько страсти и нежности от нее получишь! Если что, лучше позвонить.
ЕвгенийБ
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