я не пользовался услугами проституток
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я не пользовался услугами проституток
Давненько что то я не пользовался услугами проституток, пора наверстать упущенное. Кто знает проверенные сайты, подкиньте пару ссылок?
- ЕвгенийБ
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:14
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Re: я не пользовался услугами проституток
Да это даже не обсуждается. Может конечно и не на стабильной основе, но хоть иногда оно того стоит. Я раньше таких шалав видел только по телеку и на картинках. Представить себе даже и не мог что буду драть такую у себя дома. Да что я буду тут тебе рассказывать, зайди сюда http://prostitutki-moskvy.city/advsearch/ и сам все увидишь. Эти сучки высший класс, а самый большой кайф, что это далеко не разовая акция. Деньжат подсобрал — заказл. Эмоций потом на месяц.
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Filipov Valeriy
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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