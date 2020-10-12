я не пользовался услугами проституток

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я не пользовался услугами проституток

Новое сообщение ЕвгенийБ » 12 окт 2020, 09:47

Давненько что то я не пользовался услугами проституток, пора наверстать упущенное. Кто знает проверенные сайты, подкиньте пару ссылок?


ЕвгенийБ
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Re: я не пользовался услугами проституток

Новое сообщение Filipov Valeriy » 12 окт 2020, 13:11

Да это даже не обсуждается. Может конечно и не на стабильной основе, но хоть иногда оно того стоит. Я раньше таких шалав видел только по телеку и на картинках. Представить себе даже и не мог что буду драть такую у себя дома. Да что я буду тут тебе рассказывать, зайди сюда http://prostitutki-moskvy.city/advsearch/ и сам все увидишь. Эти сучки высший класс, а самый большой кайф, что это далеко не разовая акция. Деньжат подсобрал — заказл. Эмоций потом на месяц.
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Filipov Valeriy
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