Качественная вода
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Качественная вода
Посоветуйте, где покупать питьевую воду в Москве???
- Solonin
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Re: Качественная вода
Я беру в супермаркете по 5л
- Одуванчик
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 мар 2019, 17:34
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Re: Качественная вода
Рекомендую вам акваника вода купить тут и получить бесплатную доставку в удобное время. Я раньше тоже бегал по супермаркетам, но потом надоело. Здесь же приобрел оборудование для удобства пользования. Его, кстати, можно на первое время взять просто в аренду. Так что думайте, выбор отличный.
- Vanya_vanya
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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