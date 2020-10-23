Что-то новое

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Что-то новое

Новое сообщение Litvin » 23 окт 2020, 05:09

Здравствуйте. Мы с женой хотим попробовать что-то новенькое, что посоветуете?


Litvin
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 05:07
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Re: Что-то новое

Новое сообщение falove » 23 окт 2020, 05:47

Привет. Возможно вам понравится заказать проститутку из http://prostitutkipitera78.org/serv/analnyj-seks/. Она разукрасит вашу интимную жизнь. Я знаю много случаев, когда пары заказывали проститутку и после этого их отношения становились крепче и лучше. Думаю это вам подойдет.
falove
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 05:46
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