Как сделать бетонную поверхность более твердой
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Как сделать бетонную поверхность более твердой
Поговорим о возможности укрепления бетонной поверхности пола, конкретно на сегодняшний день огромное количество разных материалов которые подходят для этих целей. Мне же хочется понять о том какой же материал как раз использовать, кто имеет реальный опыт в этом деле?
- Моника
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 фев 2020, 07:09
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