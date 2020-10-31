Как сделать бетонную поверхность более твердой

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Как сделать бетонную поверхность более твердой

Новое сообщение Моника » 31 окт 2020, 12:26

Поговорим о возможности укрепления бетонной поверхности пола, конкретно на сегодняшний день огромное количество разных материалов которые подходят для этих целей. Мне же хочется понять о том какой же материал как раз использовать, кто имеет реальный опыт в этом деле?


Моника
 
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Зарегистрирован: 20 фев 2020, 07:09
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