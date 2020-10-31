Моника » 31 окт 2020, 12:26

Поговорим о возможности укрепления бетонной поверхности пола, конкретно на сегодняшний день огромное количество разных материалов которые подходят для этих целей. Мне же хочется понять о том какой же материал как раз использовать, кто имеет реальный опыт в этом деле?