Мальчишник на Кипре
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Мальчишник на Кипре
Народ, а подскажите пожалуйста. Планируем с друзьями отметить мой мальчишник на Кипре и не знаем чем именно там заняться. Что посоветуете?
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Мальчишник на Кипре
Мальчишник на Кипре? Хм, я не так давно отмечал там свадьбу и мы арендовали для этого яхту https://moykipr.ru/arenda-yaxty-kipr/ Все прошло конечно же на высшем уровне и мы остались очень довольны. Вот только меня не покидала одна мысль... Это провести на нём мальчишник! Но, к сожалению уже было слишком поздно. Так что надеюсь у вас всё получится, ведь как по мне это отличный вариант.
- Vladis
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 окт 2020, 19:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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