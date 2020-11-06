Ветаптека

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Ветаптека

Новое сообщение Borisich » 06 ноя 2020, 03:35

Сейчас столько разных ветаптек, какая самая толковая?


Borisich
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 03:34
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Re: Ветаптека

Новое сообщение ShahMat » 06 ноя 2020, 03:40

Действительно сейчас множество ветаптек, но я доверию только ветеринарной аптеке в Москве https://gomeovet.ru/ Мне нравится обилие препаратов, все подробно описано, даже не нужно дополнительно ни с кем консультироваться.
ShahMat
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 03:37
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