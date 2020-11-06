Ветаптека
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Ветаптека
Сейчас столько разных ветаптек, какая самая толковая?
- Borisich
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 03:34
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Re: Ветаптека
Действительно сейчас множество ветаптек, но я доверию только ветеринарной аптеке в Москве https://gomeovet.ru/ Мне нравится обилие препаратов, все подробно описано, даже не нужно дополнительно ни с кем консультироваться.
- ShahMat
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 03:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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