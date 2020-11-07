Подчеркиваю что именно нужна профессиональная уборка, на высоком уровне качества и при этом с оплатой по факту сделанной работы и без никаких авансов. Кто знаком и может посоветовать фирму для заказа услуг в области уборки квартир после ремонта, кто предложение порекомендует?
Заказ услуги уборки с оплатой по факту
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Заказ услуги уборки с оплатой по факту
Нужна услуга по уборки квартиры, с оплатой по факту сделанной работы.
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Анастасия33
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
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