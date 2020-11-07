Анастасия33 » 07 ноя 2020, 15:33

Нужна услуга по уборки квартиры, с оплатой по факту сделанной работы.

Подчеркиваю что именно нужна профессиональная уборка, на высоком уровне качества и при этом с оплатой по факту сделанной работы и без никаких авансов. Кто знаком и может посоветовать фирму для заказа услуг в области уборки квартир после ремонта, кто предложение порекомендует?