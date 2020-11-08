Ветаптека
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Ветаптека
Подскажите, где можно купить симпарику для собак?
- AlexTT
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 02:35
-
Re: Ветаптека
Симпарику вы имеете возможность приобрести в ветеринарной аптеке https://gomeovet.ru/ Эта аптека работает онлайн, а значит заказать препарат можно в любой удобный для вас момент и стоимость тут реально низкая.
- Tyubik
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 02:38
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10