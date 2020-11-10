Претензия в страховую компанию

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Претензия в страховую компанию

Новое сообщение Stesha » 10 ноя 2020, 20:00

Необходимо подготовить претензию в страховую компанию, и я думаю это сделать с помощью юриста. Так как сам с этим точно не справлюсь, помогите мне пожалуйста найти проверенного юриста.


Stesha
 
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Зарегистрирован: 27 авг 2020, 03:13
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