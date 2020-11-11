Hermut » 11 ноя 2020, 19:15

Познакомился с одной девушкой в Николаеве, и пригласил её на свидание. Я вообще из соседнего города, ну вот уже приехал и в Николаев. Хотел бы узнать где здесь можно арендовать автомобиль, подскажите пожалуйста.