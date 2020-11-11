Где арендовать машину?
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Где арендовать машину?
Познакомился с одной девушкой в Николаеве, и пригласил её на свидание. Я вообще из соседнего города, ну вот уже приехал и в Николаев. Хотел бы узнать где здесь можно арендовать автомобиль, подскажите пожалуйста.
- Hermut
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 авг 2020, 15:04
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Re: Где арендовать машину?
Вообще много компаний которые предоставляют автомобили в аренду, в интернете вы можете спокойно найти контакты. Ничего в этом сложного так-то нету!
- Stesha
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 авг 2020, 03:13
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Re: Где арендовать машину?
Николаев это мой родной город, поэтому здесь я знаю практически все и всех. Так вот когда моя машина была в ремонте, я обращался в компанию -https://sibavto.ua/nikolaev и арендовал себе автомобиль на это время. Автопарк достаточно большой, можно подобрать понравившееся авто.
- Roman
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 авг 2020, 01:07
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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