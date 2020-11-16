Кто пробовал играть в настольные игры?

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Кто пробовал играть в настольные игры?

Новое сообщение Лолита » 16 ноя 2020, 19:32

Ездила на днях к сестре в гости, в итоге играли там парами в настольную игру, кажется называлась она Эстория.

Если честно, очень понравилось, по этому решили с супругом попробовать дома в компании наших друзей поиграть в настольные игры. Вот интересуюсь тем где в Москве купить настольные игры, каким вообще предложениям имеет смысл доверится?



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Лолита
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