отдых вечером

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отдых вечером

Новое сообщение АЛЯ ВИКТОРОВНА » 18 ноя 2020, 21:07

Работают ли сейчас рестораны и кафе, слышала что все закрыли, а отдохнуть хочется на выходных.


АЛЯ ВИКТОРОВНА
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Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 12:49
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Re: отдых вечером

Новое сообщение Славик Мокеев » 18 ноя 2020, 22:01

Работают только те заведения, которые придерживаются всех правил. В своем кафе рекомендую пользоваться бесконтактным меню, потому что переживаю за свое здоровье, и посетителей. Скачать его можно тут , оно бесплатно и подойдет всем пользователям смартфонов. Для чего нужно?- Заведение может сэкономить пару литров антисептика, несколько метров тряпочек для протирки и около часа полезного и ценного времени официанта в день, ведь протирать меню больше всего нужно именно в запару, когда компании гостей сменяют одна другую. Деньги будут тратиться на нужды, а не антисептики и химические средства.
Славик Мокеев
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 21:58
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