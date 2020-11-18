отдых вечером
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отдых вечером
Работают ли сейчас рестораны и кафе, слышала что все закрыли, а отдохнуть хочется на выходных.
- АЛЯ ВИКТОРОВНА
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 12:49
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Re: отдых вечером
Работают только те заведения, которые придерживаются всех правил. В своем кафе рекомендую пользоваться бесконтактным меню, потому что переживаю за свое здоровье, и посетителей. Скачать его можно тут , оно бесплатно и подойдет всем пользователям смартфонов. Для чего нужно?- Заведение может сэкономить пару литров антисептика, несколько метров тряпочек для протирки и около часа полезного и ценного времени официанта в день, ведь протирать меню больше всего нужно именно в запару, когда компании гостей сменяют одна другую. Деньги будут тратиться на нужды, а не антисептики и химические средства.
- Славик Мокеев
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 21:58
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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