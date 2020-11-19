щели между зубами
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щели между зубами
У меня между зубами образовались щели. В школе постоянно игралась спичками, и засовывала их между зубов. Сейчас поняла что не красиво так ходить и хотела бы убрать этот дефект.
- АЛЯ ВИКТОРОВНА
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- Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 12:49
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