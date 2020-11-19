щели между зубами

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щели между зубами

Новое сообщение АЛЯ ВИКТОРОВНА » 19 ноя 2020, 11:07

У меня между зубами образовались щели. В школе постоянно игралась спичками, и засовывала их между зубов. Сейчас поняла что не красиво так ходить и хотела бы убрать этот дефект.


АЛЯ ВИКТОРОВНА
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