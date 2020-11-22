Спецтехника из японии

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Спецтехника из японии

Новое сообщение viktor432 » 22 ноя 2020, 00:01

Подскажите люди добрые где можно купить спецтехнику из японии, буду благодарен, заранее спасибо


viktor432
 
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Re: Спецтехника из японии

Новое сообщение igorput3 » 22 ноя 2020, 09:22

Доброго утра уже вам)) я хочу что бы вы не переживали по поводу того что вы не найдете в скором времени хороший проверенный интернет магазин на котором вы бы смогли купить себе спецтехнику, поэтому я к вашему счастью и здесь, держите ссылку на этот сайт https://ek-autovl.ru/special-machinery/ хочу вам сказать что мой начальник тоже покупал тут спецтехнику из Японии и остался ей доволен, мы как то говорили по этому поводу с ним))))
igorput3
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 09:20
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