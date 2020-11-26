Поиск каппера
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Поиск каппера
Добрый день! Порекомендуйте пожалуйста каппера которому можно реально доверять?
- babanin
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 ноя 2020, 17:13
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Re: Поиск каппера
Доброго времени суток и вам! Сейчас в такое время нужен всем дополнительный заработок. Вот я лично выбирал из этого рейтинга https://top-kappers.ru/luchshie-kappery/ . Смотрю всегда на наличие отзывов пользователей, средний коэффициент, хорошую статистику. Еще мне внушает доверие каппер, если он публикует не только платные прогнозы а и бесплатные. Рад был помочь.
- meledin
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 ноя 2020, 19:03
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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