Поиск каппера

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Поиск каппера

Новое сообщение babanin » 26 ноя 2020, 13:10

Добрый день! Порекомендуйте пожалуйста каппера которому можно реально доверять?


babanin
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 ноя 2020, 17:13
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Re: Поиск каппера

Новое сообщение meledin » 26 ноя 2020, 14:40

Доброго времени суток и вам! Сейчас в такое время нужен всем дополнительный заработок. Вот я лично выбирал из этого рейтинга https://top-kappers.ru/luchshie-kappery/ . Смотрю всегда на наличие отзывов пользователей, средний коэффициент, хорошую статистику. Еще мне внушает доверие каппер, если он публикует не только платные прогнозы а и бесплатные. Рад был помочь.
meledin
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 ноя 2020, 19:03
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