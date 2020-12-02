Зимние шины

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Зимние шины

Новое сообщение Hermut » 02 дек 2020, 22:26

Всем привет. В прошлом году я приобрел очень плохие зимние шины. В этом году не хочу совершить эту ошибку и ищу качественный магазин в Киеве. Вы не знаете где их приобрести?


Hermut
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Re: Зимние шины

Новое сообщение Roman » 02 дек 2020, 23:09

Я вот тоже думаю уже поменять резину, но пока что недостаточно денег. Потому что думаю может автомобиль себе новый взять, или мотоцикл. Ну на зиму мотоцикл точно не вариант. а вот осень и лето самый оптимальный вариант наверное
Roman
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Re: Зимние шины

Новое сообщение Stesha » 02 дек 2020, 23:35

Сейчас проще всего выбрать зимние автошины онлайн, и с этим никто не поспорит. Вот я допустим заказывал на свой автомобиль автошины здесь - https://profshina.kiev.ua/shiny/zimnie/205-60-r16 проверенный магазин с положительными отзывами. Так что можете здесь смело заказывать автошины!) 8-)
Stesha
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