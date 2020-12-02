Roman » 02 дек 2020, 23:09

Я вот тоже думаю уже поменять резину, но пока что недостаточно денег. Потому что думаю может автомобиль себе новый взять, или мотоцикл. Ну на зиму мотоцикл точно не вариант. а вот осень и лето самый оптимальный вариант наверное