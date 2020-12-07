Как защитить машину от царапин

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Как защитить машину от царапин

Новое сообщение Dalefu » 07 дек 2020, 09:46

После езды по грунтовке на кузове появляются мелкие царапины от камней. Как можно защитить машину от таких повреждений?


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Re: Как защитить машину от царапин

Новое сообщение Arletremi » 07 дек 2020, 13:21

Нужно просто аккуратней ездить, но в любом случае, полностью защитить машину от подобных вещей нельзя.
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Re: Как защитить машину от царапин

Новое сообщение Candori » 07 дек 2020, 17:48

От каких-то очень больших повреждений вы, естественно, машину не убережете - просто нужно не ездить по опасным местам. Хотя сейчас есть достаточно неплохие специальная антигравийная защита - пленка для авто, такого плана, как на сайте by-tuning.ru которые защитят от небольших царапин. Причем оклейка авто есть как для самого кузова, так и для стекол и фар.
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