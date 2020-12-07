Как защитить машину от царапин
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Как защитить машину от царапин
После езды по грунтовке на кузове появляются мелкие царапины от камней. Как можно защитить машину от таких повреждений?
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Как защитить машину от царапин
Нужно просто аккуратней ездить, но в любом случае, полностью защитить машину от подобных вещей нельзя.
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Как защитить машину от царапин
От каких-то очень больших повреждений вы, естественно, машину не убережете - просто нужно не ездить по опасным местам. Хотя сейчас есть достаточно неплохие специальная антигравийная защита - пленка для авто, такого плана, как на сайте by-tuning.ru которые защитят от небольших царапин. Причем оклейка авто есть как для самого кузова, так и для стекол и фар.
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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