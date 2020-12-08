Модераторы: more, bot, translate

Охрана магазина Berezhok » 08 дек 2020, 16:57 Совсем недавно я открыл небольшой продуктовый круглосуточный магазин, но со временем продавец начал жаловаться на то, что ночью приходят не совсем адекватные люди, скорее всего под наркотическими веществами или алкоголем. Нужно было срочно думать о безопасности своего продавца, товара и магазина в целом, потому что - мало кому что в голову взбредет, а на милицию рассчитывать, к сожалению, не приходится. Мой бизнес партнер сказал, что нужно обращаться в Русскую Охрану http://rusohrana.su/ohrana-magazinov/ - они специализируются на охране небольших магазинов. Так и сделали, обратились, подписали договор. Теперь на постоянной основе посменно дежурят охранники, а также установлена тревожная кнопка. На данный момент я уже абсолютно спокоен за целостность материальных благ и продавцу стало намного комфортные работать.



Berezhok Сообщения: 1 Зарегистрирован: 08 дек 2020, 16:50 Личное сообщение Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в Общие темы

Перейти: Выберите форум ------------------ Дайджест Аналитика Обозрение (видео) Сделано в России Объявления Автомобили, транспорт, перевозки Жилье, мебель, сантехника Интернет, сайты, реклама Красота, косметика, мода, одежда Медицина, здоровье, спорт Недвижимость, строительство, ремонт Праздники, развлечения, досуг Работа, курсы, образование Техника, оборудование Торговля, коммерция, магазины Туризм, отдых, путешествия Финансы, деньги, инвестиции Общение Общие темы Дети Опросы Русские в Болгарии Знакомства Особенности языка Праздники Трудоустройство Фото и видео Учеба Юридические вопросы Библиотека Литература Музыка, Видео Наши проекты Банк-РУ БГ-Авто Олигархия Рублика За Русия на български Новини на български Новости на русском Произведено в Русия О форуме Администрация

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3