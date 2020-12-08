Охрана магазина
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Охрана магазина
Совсем недавно я открыл небольшой продуктовый круглосуточный магазин, но со временем продавец начал жаловаться на то, что ночью приходят не совсем адекватные люди, скорее всего под наркотическими веществами или алкоголем. Нужно было срочно думать о безопасности своего продавца, товара и магазина в целом, потому что - мало кому что в голову взбредет, а на милицию рассчитывать, к сожалению, не приходится. Мой бизнес партнер сказал, что нужно обращаться в Русскую Охрану http://rusohrana.su/ohrana-magazinov/ - они специализируются на охране небольших магазинов. Так и сделали, обратились, подписали договор. Теперь на постоянной основе посменно дежурят охранники, а также установлена тревожная кнопка. На данный момент я уже абсолютно спокоен за целостность материальных благ и продавцу стало намного комфортные работать.
- Berezhok
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 дек 2020, 16:50
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3