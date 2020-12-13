Бухгалтерия для фирмы

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Бухгалтерия для фирмы

Новое сообщение Candori » 13 дек 2020, 12:20

Планирую открывать небольшую фирму и вот думаю над тем, как лучше поступить с бухгалтерией - нанимать постоянного бухгалтера или попробовать все делать самостоятельно?


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Re: Бухгалтерия для фирмы

Новое сообщение Xendrabi » 13 дек 2020, 14:25

А я считаю, что в этом вопросе лучше не экономить и не экспериментировать, так что берите бухгалтера да и все.
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