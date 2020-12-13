Бухгалтерия для фирмы
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Бухгалтерия для фирмы
Планирую открывать небольшую фирму и вот думаю над тем, как лучше поступить с бухгалтерией - нанимать постоянного бухгалтера или попробовать все делать самостоятельно?
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Бухгалтерия для фирмы
А я считаю, что в этом вопросе лучше не экономить и не экспериментировать, так что берите бухгалтера да и все.
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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