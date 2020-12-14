Покупка техники

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Покупка техники

Новое сообщение 1kryptik » 14 дек 2020, 20:10

Купить бытовую технику нужно было еще месяц назад, не мог долго найти подходящий интернет-магазин, чтобы и цены были невысокими, да и по качеству все соответствовало, по рейтингу и отзывам обратился в Технохолод! Теперь всегда у них буду покупать!


1kryptik
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 окт 2019, 20:25
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group