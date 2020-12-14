Покупка техники
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Покупка техники
Купить бытовую технику нужно было еще месяц назад, не мог долго найти подходящий интернет-магазин, чтобы и цены были невысокими, да и по качеству все соответствовало, по рейтингу и отзывам обратился в Технохолод! Теперь всегда у них буду покупать!
- 1kryptik
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 28 окт 2019, 20:25
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