Тент утепленный

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Тент утепленный

Новое сообщение Неваляшка » 15 дек 2020, 17:41

Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь в выборе компании для сотрудничества. Прошу отписаться и поделиться ссылками на сайты, которые продают утеплённые тенты с доставкой по стране. Можете помочь?


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Неваляшка
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Тент утепленный

Новое сообщение Laluna » 15 дек 2020, 19:38

Неваляшка писал(а):Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь в выборе компании для сотрудничества. Прошу отписаться и поделиться ссылками на сайты, которые продают утеплённые тенты с доставкой по стране. Можете помочь?

Конечно, потому что я сама потратила время на просмотр информации в интернете, сравнила цены и только потом решение приняла о покупке утеплённых тентов. И вам советую не стесняться лишний раз задавать вопросы, вот тут https://mirtentov.ru/category_8.html ответы можно найти, либо же сразу задать их менеджеру и получить ответы уж спустя всего несколько минут, как было в моей ситуации. Ссылку на сайт решила сохранить себе в закладки браузера и с вами сразу поделилась полезным контактом, чтобы долго не искали.

Laluna
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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