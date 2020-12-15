Laluna » 15 дек 2020, 19:38

Неваляшка писал(а): Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь в выборе компании для сотрудничества. Прошу отписаться и поделиться ссылками на сайты, которые продают утеплённые тенты с доставкой по стране. Можете помочь?

Конечно, потому что я сама потратила время на просмотр информации в интернете, сравнила цены и только потом решение приняла о покупке утеплённых тентов. И вам советую не стесняться лишний раз задавать вопросы, вот тут https://mirtentov.ru/category_8.html ответы можно найти, либо же сразу задать их менеджеру и получить ответы уж спустя всего несколько минут, как было в моей ситуации. Ссылку на сайт решила сохранить себе в закладки браузера и с вами сразу поделилась полезным контактом, чтобы долго не искали.