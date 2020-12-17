Неваляшка » 17 дек 2020, 10:04

Laluna писал(а): Здравствуйте. Не так давно я поскользнулась в кабинете и упала, очень больно ударилась головой и теперь мучаюсь от бессонницы. Можете отписаться и помочь мне с выбором аппарата для покупки в интернете? Хочу пройти оздоровительный курс.

Да, конечно. Я сама потратила время на просмотр информации в интернете и была приятно удивлена, что можно оформить заявку на покупку и сразу выбрать удобный способ оплаты и доставки. Рекомендую вот тут https://denaspro.ru/catalog/neyrodens-pkm/ заказать прибор НейроДЭНС-ПКМ, после которого я стала чувствовать себя хорошо, спина перестала болеть и коленки тоже. Неудачно упала, и мне казалось, что теперь каждый день придётся вставать с постели с болью и пытаться не думать о том, что возникли проблемы со здоровьем. Советую вам задать вопросы сотруднику, а потом покупку совершать, чтобы уже через несколько дней начать лечиться.