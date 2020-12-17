Laluna » 17 дек 2020, 09:52

Добрый день. У меня возникла проблема с поиском в интернете какого-то одного сайта, чтобы можно было узнать о лечении сердца в Германии. Можете отписаться и помочь советами, какую клинику выбрать? Хочу до конца года слетать заграницу и подлечиться.