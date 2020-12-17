Лечение в Германии

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Лечение в Германии

Новое сообщение Laluna » 17 дек 2020, 09:52

Добрый день. У меня возникла проблема с поиском в интернете какого-то одного сайта, чтобы можно было узнать о лечении сердца в Германии. Можете отписаться и помочь советами, какую клинику выбрать? Хочу до конца года слетать заграницу и подлечиться.


Laluna
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Re: Лечение в Германии

Новое сообщение Неваляшка » 17 дек 2020, 10:09

Понимаю вас, я сама не так давно искала контакты немецких клиник в интернете, которые предлагают пройти полное обследование и выявить все болячки. Просмотрела больше десятка сайтов и пока только тут https://emex-medical.ru/clinics/lecheni ... -germanii/ нашла описание спектра услуг. Можно сразу задать вопросы и определиться с доктором, цены расписаны и даже условия получения медицинской визы. Не смогла остаться равнодушной и пройти мимо вашего сообщения, решила отписаться и проконсультировать вас, помочь принять правильное решение, как это было в моей ситуации.
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Неваляшка
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