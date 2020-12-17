Лечение в Германии
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Лечение в Германии
Добрый день. У меня возникла проблема с поиском в интернете какого-то одного сайта, чтобы можно было узнать о лечении сердца в Германии. Можете отписаться и помочь советами, какую клинику выбрать? Хочу до конца года слетать заграницу и подлечиться.
- Laluna
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
-
Re: Лечение в Германии
Понимаю вас, я сама не так давно искала контакты немецких клиник в интернете, которые предлагают пройти полное обследование и выявить все болячки. Просмотрела больше десятка сайтов и пока только тут https://emex-medical.ru/clinics/lecheni ... -germanii/ нашла описание спектра услуг. Можно сразу задать вопросы и определиться с доктором, цены расписаны и даже условия получения медицинской визы. Не смогла остаться равнодушной и пройти мимо вашего сообщения, решила отписаться и проконсультировать вас, помочь принять правильное решение, как это было в моей ситуации.
-
Неваляшка
- Читатель
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2