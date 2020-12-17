Услуги разнорабочих
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Услуги разнорабочих
Здравствуйте. Срочно нужно двадцать человек разнорабочих на склад, но я не знаю, где искать персонал? Буду вам благодарна, если поделитесь контактами компаний, которые занимаются предоставлением этой услуги в Екатеринбурге, что скажете?
- Laluna
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
-
Re: Услуги разнорабочих
Скажу, что обязательно нужно прогуляться по страницам разных сайтов, а потом только оставить заявку на сотрудничество. Я уверена – вопрос будет решён в максимально сжатые сроки, разнорабочие уже через три дня после оставленной заявки на vorkers.ru приехали по указанному адресу, и вышли на работу. Думаю, что проще обращаться за помощью в компании, которые готовы предложить аутсорсинг, чем пытаться все вопросы и нюансы организационного плана решить самостоятельно. Теперь наше предприятие на постоянной основе будет взаимодействовать с этой компанией.
-
Неваляшка
- Читатель
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2