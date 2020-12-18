Laluna » 18 дек 2020, 09:53

Приветствую, вас. Лучший друг начал употреблять наркотики и мне нужна ваша консультация и помощь, чтобы выбрать клинику для обращения. Расскажите, какие медицинские учреждения вам уже приходилось посещать в Екатеринбурге?