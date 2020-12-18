Лечение игромании

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Лечение игромании

Новое сообщение Laluna » 18 дек 2020, 09:58

Здравствуйте. Мой брат любит делать ставки на спорт и его давно уже пора лечить от игромании. Можете отписаться и помочь советами, какую клинику в Казани посетить и как записать на консультацию и приём к врачу?


Laluna
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Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Лечение игромании

Новое сообщение Неваляшка » 18 дек 2020, 10:25

Приветствую, вас. Я сама не так давно просматривала в интернете отзывы о работе разных клиник в Казани, решила воспользоваться услугами одной из них. И вам советую прямо сейчас перейти по ссылке https://detoxkazan.ru чтобы ознакомиться с программами лечения и пребывания в стационаре. Очень важно не пускать всё на самотёк и тем более, не считать что игровая зависимость – это нечто обыденное. Моя сестра играла днями ночами в онлайн игры, благодаря лечению в этой клинике сейчас совсем не играет, устроилась на работу и строит масштабные планы, как заработать денег на квартиру.
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Неваляшка
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