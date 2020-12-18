Laluna » 18 дек 2020, 13:18

Неваляшка писал(а): Привет, где купить нормальный кондиционер, чтобы еще и установили. Заказываю в подарок, мне самой не проконтролировать процесс.

О, только вчера с мужем смотрели, заказ вот тут https://www.klimatov.ru/cat/kondicioner ... ovkoj.html оформляли. Зашли в магазин случайно, нам надо было другую штуку посмотреть, попали на акцию, что монтаж бесплатно. Естественно, от такого предложения отказаться не смогли, теперь вот ждем выходных, чтобы мастера встретить, а то на неделе оба работаем до самого позднего вечера. И сейчас акция есть, так что советую вам скорее успеть.