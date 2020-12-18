Кондиционер
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Кондиционер
Привет, где купить нормальный кондиционер, чтобы еще и установили. Заказываю в подарок, мне самой не проконтролировать процесс.
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna
Неваляшка писал(а):Привет, где купить нормальный кондиционер, чтобы еще и установили. Заказываю в подарок, мне самой не проконтролировать процесс.
О, только вчера с мужем смотрели, заказ вот тут https://www.klimatov.ru/cat/kondicioner ... ovkoj.html оформляли. Зашли в магазин случайно, нам надо было другую штуку посмотреть, попали на акцию, что монтаж бесплатно. Естественно, от такого предложения отказаться не смогли, теперь вот ждем выходных, чтобы мастера встретить, а то на неделе оба работаем до самого позднего вечера. И сейчас акция есть, так что советую вам скорее успеть.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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