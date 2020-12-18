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Посуда

Новое сообщение Неваляшка » 18 дек 2020, 12:28

Присматриваю себе алюминиевый казан, все хочу попробовать в нем плов приготовить. У кого есть, как отзывы?


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Неваляшка
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Re: Посуда

Новое сообщение Laluna » 18 дек 2020, 13:19

Здравствуйте, у меня два казана, один уличный и один из алюминия для дома. В уличном обычно мясо жарю, картошку на мангале, очень удобно когда гости во дворе собираются. Алюминиевый тоже крутой, но он у меня не большой, на четыре литра, брала здесь. Что могу сказать? Плов восхитительный, иногда в казане щи готовлю в духовке, мои в восторге. Только надо было бы побольше брать, потому что съедается все моментально.
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Laluna
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