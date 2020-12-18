Торговое оборудование
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Торговое оборудование
Была тут в одном магазине, не буду говорить название и понравилось, как у них на входе свитера разложены аккуратно. У нас с мамой тоже есть магазинчик, хотим повторить идею, но где взять такие столы?
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Торговое оборудование
Здравствуйте, я поняла вас, что за магазин, самой нравится подобная выкладка. Уж где они берут оборудование я не знаю, но вот тут https://torgkomplekt.ru/katalog/oborudo ... v-odezhdy/ предлагают целые комплекты для торговых площадей. Вы менеджеру задачу объясните, он вам поможет подобрать вариант. Они так и называются «демонстрационные столы», на них выкладку для показа и организуют, вам нужны такие же, пусть подберут.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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