Торговое оборудование

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Торговое оборудование

Новое сообщение Неваляшка » 18 дек 2020, 12:39

Была тут в одном магазине, не буду говорить название и понравилось, как у них на входе свитера разложены аккуратно. У нас с мамой тоже есть магазинчик, хотим повторить идею, но где взять такие столы?


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Re: Торговое оборудование

Новое сообщение Laluna » 18 дек 2020, 13:24

Здравствуйте, я поняла вас, что за магазин, самой нравится подобная выкладка. Уж где они берут оборудование я не знаю, но вот тут https://torgkomplekt.ru/katalog/oborudo ... v-odezhdy/ предлагают целые комплекты для торговых площадей. Вы менеджеру задачу объясните, он вам поможет подобрать вариант. Они так и называются «демонстрационные столы», на них выкладку для показа и организуют, вам нужны такие же, пусть подберут.
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