Виниловая плитка
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Виниловая плитка
Делаем ремонт в помещении, требуется подобрать для пола материал, который будет прочным, не будет стираться при хождении большого количества людей. Что можете посоветовать? Какие есть варианты?
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Виниловая плитка
Все зависит от условий. Если ваши люди будут ходить обутыми, то тогда лучше делать классическую керамику, подобрать плитку с нескользкой поверхностью, таких много. А если у вас люди будут ходить разутыми, то тогда хорошим вариантом будет кварцвиниловая плитка для пола купить в Москве проблем не составит. Она теплая, не аллергенная из недостатков – быстро пачкается…
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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