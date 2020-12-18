Виниловая плитка

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Виниловая плитка

Новое сообщение Неваляшка » 18 дек 2020, 12:45

Делаем ремонт в помещении, требуется подобрать для пола материал, который будет прочным, не будет стираться при хождении большого количества людей. Что можете посоветовать? Какие есть варианты?


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Re: Виниловая плитка

Новое сообщение Laluna » 18 дек 2020, 13:26

Все зависит от условий. Если ваши люди будут ходить обутыми, то тогда лучше делать классическую керамику, подобрать плитку с нескользкой поверхностью, таких много. А если у вас люди будут ходить разутыми, то тогда хорошим вариантом будет кварцвиниловая плитка для пола купить в Москве проблем не составит. Она теплая, не аллергенная из недостатков – быстро пачкается…
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