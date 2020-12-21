Стоматология

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Стоматология

Новое сообщение Laluna » 21 дек 2020, 10:43

Появились проблемы с челюстью, пришлось вырвать пару зубов. Сейчас их отсутствие очень сильно заметно, поэтому ищу варианты по устранению этого изъяна. Кто подскажет, как лучше решить эту проблему?


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Laluna
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Неваляшка

Новое сообщение Неваляшка » 21 дек 2020, 10:59

Вариантов в данном случае немного: это или протезирование или установка имплантов. И выбор вам придется делать исключительно по вашим финансовым возможностям. Папе была заказана имплантация зубов Калининград , он остался очень доволен, сейчас может есть все что ему захочется. А мама делать такое побоялась и ходит с протезами, а их периодически менять надо, поскольку изнашиваются они гораздо быстрее имплантов.
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Неваляшка
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