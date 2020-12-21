Laluna » 21 дек 2020, 10:43

Появились проблемы с челюстью, пришлось вырвать пару зубов. Сейчас их отсутствие очень сильно заметно, поэтому ищу варианты по устранению этого изъяна. Кто подскажет, как лучше решить эту проблему?