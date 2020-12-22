Laluna » 22 дек 2020, 12:16

Неваляшка писал(а): Ребенку исполняется двенадцать, просит подарить БМХ, раньше на таком не катался, только на горном. Стоит ли брать или надо ему еще на пару лет подрасти?

Если ребенок настроен серьезно и понимает, что БМХ это не только круто, но еще и ответственность, можете взять. Сейчас у молодежи целая культура, связанная с этими велосипедами. Я своему сыну тоже брала, вот тут https://pro-market.kz/catalog/velo/velosipedy-bmx/ тогда вместе выбирали, но он не долго катался. Около года поездил, потом сказал, что велосипед клевый, но вот компания ему не подходит и все забросил.