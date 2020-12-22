Велосипед
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Велосипед
Ребенку исполняется двенадцать, просит подарить БМХ, раньше на таком не катался, только на горном. Стоит ли брать или надо ему еще на пару лет подрасти?
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Велосипед
Неваляшка писал(а):Ребенку исполняется двенадцать, просит подарить БМХ, раньше на таком не катался, только на горном. Стоит ли брать или надо ему еще на пару лет подрасти?
Если ребенок настроен серьезно и понимает, что БМХ это не только круто, но еще и ответственность, можете взять. Сейчас у молодежи целая культура, связанная с этими велосипедами. Я своему сыну тоже брала, вот тут https://pro-market.kz/catalog/velo/velosipedy-bmx/ тогда вместе выбирали, но он не долго катался. Около года поездил, потом сказал, что велосипед клевый, но вот компания ему не подходит и все забросил.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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