Займ онлайн

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Займ онлайн

Новое сообщение Laluna » 22 дек 2020, 14:17

Срочно надо попасть на прием к врачу, платно. Где быстро взять денег, надо то до зарплаты на пару недель.


Аватара пользователя
Laluna
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
Вернуться к началу

Re: Займ онлайн

Новое сообщение Неваляшка » 22 дек 2020, 16:33

Срочно вроде бы как у нас без денег принимают. Или я уже чего - то не понимаю в нашей жизни. Всегда экстренно принимали без денег, записи и очереди. Что случилось с нашей медициной, что даже срочных пациентов без денег не принимают? Зачем тогда у нас у всех полюса имеются, если везде нужны только деньги. Если уж так срочно и без денег ни как, попробуй тут https://quickhomezaym.com/ оформить займ, даже цель не придется указывать, а через пару недель вернешь.
Аватара пользователя
Неваляшка
Читатель
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group