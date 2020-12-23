Неваляшка » 23 дек 2020, 11:24

В чем вы ходите на работе, чтобы было и удобно и ногам не жарко было? Работаю в офисе, у нас прям жара, к вечеру как в уличную обувь переобуваюсь, там неприятно, все ноги мокрые. Внешний вид обуви тоже имеет значение, дресс-код, сами понимаете.