Итальянская обувь
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Итальянская обувь
В чем вы ходите на работе, чтобы было и удобно и ногам не жарко было? Работаю в офисе, у нас прям жара, к вечеру как в уличную обувь переобуваюсь, там неприятно, все ноги мокрые. Внешний вид обуви тоже имеет значение, дресс-код, сами понимаете.
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Итальянская обувь
Здравствуйте, у меня работа по большей части разъездная, но иногда и в офисе приходится находиться. На этот случай в шкафчике стоят специально купленные женские кожаные туфли https://italian-shoes.ru/catalogue/shoes.html , которые из натуральной кожи, а не козжама. В них нога дышит, даже если по пять часов не снимаю, то с проблемой мокрых ног не сталкиваюсь. Ну это натуральный материал, сами понимаете.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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