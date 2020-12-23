Итальянская обувь

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Итальянская обувь

Новое сообщение Неваляшка » 23 дек 2020, 11:24

В чем вы ходите на работе, чтобы было и удобно и ногам не жарко было? Работаю в офисе, у нас прям жара, к вечеру как в уличную обувь переобуваюсь, там неприятно, все ноги мокрые. Внешний вид обуви тоже имеет значение, дресс-код, сами понимаете.


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Re: Итальянская обувь

Новое сообщение Laluna » 23 дек 2020, 12:31

Здравствуйте, у меня работа по большей части разъездная, но иногда и в офисе приходится находиться. На этот случай в шкафчике стоят специально купленные женские кожаные туфли https://italian-shoes.ru/catalogue/shoes.html , которые из натуральной кожи, а не козжама. В них нога дышит, даже если по пять часов не снимаю, то с проблемой мокрых ног не сталкиваюсь. Ну это натуральный материал, сами понимаете.
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